Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa meča Južna Koreja - Češka 2:1.
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KO JE PRESPAVAO - EVO KAKO JE JUŽNA KOREJA SRUŠILA ČEŠKU! Majstorije Hvanga i preokret za pamćenje! (VIDEO)
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Južna Koreja uspela je da savlada Češku sa 2:1 i to posle preokreta, u prvom meču ove dve reprezentacije na Svetskom prvenstvu.
Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia
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Česi su poveli golom Krejčija u 59. minutu, ali je Koreja uspela da preokrene rezultat. Pogađali su bivši igrač Crvene zvezde, Hvang In Bom u 67. i Oh Gju Hjon u 80. minutu. Hvang In Bom je brutalnu partiju krunisao asistencijom za pobedonosni gol Koreje.
Ako ste prespavali ovu utakmicu - pogledajte golove i najzanimljivije detalje u sledećem snimku:
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