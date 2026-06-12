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Južna Koreja uspela je da savlada Češku sa 2:1 i to posle preokreta, u prvom meču ove dve reprezentacije na Svetskom prvenstvu.

Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Česi su poveli golom Krejčija u 59. minutu, ali je Koreja uspela da preokrene rezultat. Pogađali su bivši igrač Crvene zvezde, Hvang In Bom u 67. i Oh Gju Hjon u 80. minutu. Hvang In Bom je brutalnu partiju krunisao asistencijom za pobedonosni gol Koreje.

Ako ste prespavali ovu utakmicu - pogledajte golove i najzanimljivije detalje u sledećem snimku:

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Hvang In Bom na meču Južna Koreja - Češka
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Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium