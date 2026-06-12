Meksiko je pobedio Južnu Afriku sa 2:0, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
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TRI CRVENA KARTONA I POBEDA DOMAĆINA! Ako je neko propustio prvi meč Mundijala: Pogledajte kako je Meksiko srušio Južnu Afriku! (VIDEO)
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Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Afriku rezultatom 2:0 na otvaranju Svetskog prvenstva u fudbalu.
Foto galerija sa Asteke Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Meč je odigran na legendarnom stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju pred 87. hiljada gledalaca. Strelci za Meksiko bili su Kinonjes u 9. i Raul Himenes u 67. minutu, a susret su obeležili i crveni kartoni kojih je bilo čak tri - isključeni su Sitole i Cuane kod Južne Afrike, a Montes kod Meksika. Ako ste propustili ovu utakmicu, u sledećem snimku možete pogledati golove i najzanimljivije detalje.
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