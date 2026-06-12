Meč je odigran na legendarnom stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju pred 87. hiljada gledalaca. Strelci za Meksiko bili su Kinonjes u 9. i Raul Himenes u 67. minutu, a susret su obeležili i crveni kartoni kojih je bilo čak tri - isključeni su Sitole i Cuane kod Južne Afrike, a Montes kod Meksika. Ako ste propustili ovu utakmicu, u sledećem snimku možete pogledati golove i najzanimljivije detalje.