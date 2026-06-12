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Zlatan Ibrahimović debitovao je na Svetskom prvenstvu u potpuno novoj ulozi - kao stručni konsultant televizije FOX Sports. Očekivano, popularni Ibra se već u prvoj emisiji pobrinuo da njegov nastup ne prođe nezapaženo.

Legendarni napadač je odmah, u svom prepoznatljivom stilu, izdvojio Grupu L kao jednu od najzanimljivijih na turniru, a posebnu pažnju privukao je izjavom o reprezentaciji Hrvatske.

1/4 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Tu je Engleska. Vraća li se fudbal kući? Videćemo. Zatim Hrvatska. Imam korene u Hrvatskoj, tako da navijam za nju na ovom prvenstvu. Imamo i Ganu, koja ima mnogo talenta, videćemo šta mogu da pokažu. I na kraju Panama. Nažalost po njih, mislim da će u ovoj grupi biti vreća za udaranje", otvoreno je poručio Ibrahimović.

Iako je rođen u Švedskoj i živa je legenda tamošnje reprezentacije - čiji je rekorder i po broju nastupa i po broju golova - Zlatanova porodična priča dobro je poznata. Njegov otac je Bošnjak, a majka Hrvatica, pa ovakva podrška komšijama zapravo i ne iznenađuje.

Ipak, način na koji je to izgovorio još jednom potvrđuje zašto je Zlatan magnet za medije i nakon završetka igračke karijere. Bez ikakvih kalkulacija i diplomatskih fraza, otvoreno je otkrio koga će posebno pratiti na prvenstvu i tako dodatno podgrejao atmosferu pred nastupe Hrvatske.

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