IBRAHIMOVIĆ U CENTRU PAŽNJE! Razlog je - izjava o REPREZENTACIJI HRVATSKE: Stao pred kamere, pa digao buru! Otkrio za koga navija i ko će biti VREĆA ZA UDARANJE
Zlatan Ibrahimović debitovao je na Svetskom prvenstvu u potpuno novoj ulozi - kao stručni konsultant televizije FOX Sports. Očekivano, popularni Ibra se već u prvoj emisiji pobrinuo da njegov nastup ne prođe nezapaženo.
Legendarni napadač je odmah, u svom prepoznatljivom stilu, izdvojio Grupu L kao jednu od najzanimljivijih na turniru, a posebnu pažnju privukao je izjavom o reprezentaciji Hrvatske.
"Tu je Engleska. Vraća li se fudbal kući? Videćemo. Zatim Hrvatska. Imam korene u Hrvatskoj, tako da navijam za nju na ovom prvenstvu. Imamo i Ganu, koja ima mnogo talenta, videćemo šta mogu da pokažu. I na kraju Panama. Nažalost po njih, mislim da će u ovoj grupi biti vreća za udaranje", otvoreno je poručio Ibrahimović.
Iako je rođen u Švedskoj i živa je legenda tamošnje reprezentacije - čiji je rekorder i po broju nastupa i po broju golova - Zlatanova porodična priča dobro je poznata. Njegov otac je Bošnjak, a majka Hrvatica, pa ovakva podrška komšijama zapravo i ne iznenađuje.
Ipak, način na koji je to izgovorio još jednom potvrđuje zašto je Zlatan magnet za medije i nakon završetka igračke karijere. Bez ikakvih kalkulacija i diplomatskih fraza, otvoreno je otkrio koga će posebno pratiti na prvenstvu i tako dodatno podgrejao atmosferu pred nastupe Hrvatske.
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