Slušaj vest

Fudbaleri Južne Koreje na krilima Hvang In Boma savladali su Češku u prvom meču na Svetskom prvenstvu rezultatom 2:1.

Bivši igrač Crvene zvezde je blistao, upisao gol i asistenciju, te pokupio priznanje za igrača utakmice.

1/6 Vidi galeriju Hvang In Bom na meču Južna Koreja - Češka Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, Luciano Gonzalez / AFP / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Svi dobro znamo da je Hvang bio ljubimac navijača Zvezde, a da li se sećate poteza posle kog je kupio Delije za sva vremena?

Sredinom marta 2024. godine, Crvena zvezda je pobedila Radnički 1923 sa 5:0 na Marakani, a Hvang se poklonio navijačima i objavom na društvenim mrežama našao je put do njihovih srca.

- Samo sam hteo da se zahvalim navijačima što su verovali u nas i čekali da budemo u vrhu lige kojoj treba da pripadamo. Idemo do kraja da zajedno napravimo lepe uspomene - poručio je Hvang.

Za kratko vreme Hvang In Bom postao je jedan od najpoštovanijih fudbalera Crvene zvezde i na Marakani ga se i dalje sećaju sa osmehom na licu. Za Crvenu zvezdu je odigrao 42 utakmice, postigao šest, a namestio 12 golova i osvojio je dve titule i jedan kup.

Hvang je prvo u 67. minutu pogodio za izjednačenje, a zatim je 13. minuta kasnije asistirao za potpuni preokret Južne Koreje protiv Češke.

U 67. minutu pokazao je pravu magiju kada je driblingom izbacio golmana i jednog odbrambenog igrača Češke iz igre, pa rutinskom završnicom poravnao na 1:1.

Asistencija kao na tacni

Nije se tu Hvang zaustavio - 13. minuta kasnije na maestralan način uposlio je Oh Gju Hjona i njegova reprezentacija stigla je do potpunog preokreta.

Izveštaj sa utakmice Južna Koreja - Češka Šta se sve dešavalo na meču u kom je Južna Koreja savladala Češku sa 2:1?! Krenimo redom...

1/5 Vidi galeriju Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Utakmica je najavljivana kao tvrd i taktički meč i prvo poluvreme je donelo upravo takav fudbal - borben, ali bez pravog intenziteta. Južna Koreja je od samog starta imala inicijativu, a prvu polupriliku zabeležila je već u 11. minutu, mada češki čuvar mreže Kovar tada nije imao potrebe za ozbiljnijom intervencijom.

Najraspoloženiji za igru bio je Hjung Min Son koji je u 39. minutu bio najbliži golu, ali je njegov udarac završio van okvira.

Drugo poluvreme donelo je potpuno drugačiju sliku i pravi spektakl na terenu. Prštalo je na sve strane: prvo je Hvang zapretio u 49. minutu, ubrzo je i Son nanizao nekoliko šansi, ali je golman Češke činio čuda na golu. I kako to obično biva u fudbalu, kazna je stigla.

Igrao se 59. minut kada je Cufal izveo dug aut i poslao loptu u kazneni prostor, a tamo je najviši u skoku bio Krejči, koji glavom trese mrežu za opšte slavlje Čeha.

Ipak, radost evropske selekcije bila je kratkog daha jer je na scenu stupio Hvang In Bom. Samo osam minuta posle primljenog gola, bivši fudbaler Crvene zvezde je probio po levoj strani, sjajnim "lažnjakom" izbacio iz igre kompletnu odbranu i golmana, a potom rutinski pogodio za 1:1.

Prava drama viđena je u samom finišu meča. Češka je u 78. minutu ponovo zatresla mrežu nakon još jednog prekida preko Sučeka, ali je njihovo slavlje prekinuo linijski sudija koji je signalizirao ofsajd. Gledao se VAR, usledila je kratka pauza i Česi ipak nisu imali razlog za radost.

Surova kazna stigla je već u sledećem napadu. Ponovo je sve uradio fenomenalni Hvang, koji je u 80. minutu uputio savršen pas ka rezervisti Oh Hjon Gjuu, a ovom nije bilo teško da matira Kovara i donese potpuni preokret Južnoj Koreji.

Mogla je Češka do boda samo tri minuta kasnije preko Hložeka, ali je golman Koreje intervenisao na vrhunskom nivou, sačuvao prednost i osigurao svojoj reprezentaciji velika tri boda na startu.

U ovoj grupi trenutno je prvi Meksiko koji je sa 2:0 savladao Južnu Afriku, druga je Južna Koreja sa takođe tri boda, ali slabijom gol-razlikom. U narednoj rundi snage će odmeriti Češka i Južna Afrika, odnosno Meksiko i Južna Koreja.

BONUS VIDEO: