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Reprezentacija Meksika uspešno je otvorila 23. Svetsko prvenstvo, pošto je u Meksiko Sitiju savladala selekciju Južne Afrike rezultatom 2:0 u okviru prvog kola grupe A.

Mrežu gostiju na prepunom stadionu Asteka načeo je Hulijan Kinjones već u 9. minutu utakmice, dok je tačku na ovaj meč i prva tri boda domaćinu doneo Raul Himenez golom u 67. minutu.

Foto galerija sa Asteke Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prva zvezda večeri i zvanično najbolji igrač utakmice, Hulijan Kinjones, nije krio oduševljenje nakon sjajnog debitantskog pogotka na planetarnoj smotri.

"Presrećan sam i neverovatno uzbuđen što sam postigao svoj prvenac na Mundijalima, i to na ovako kultnom stadionu i pred ovakvim navijačima. Ipak, moram da istaknem ogroman trud celog tima, koji je zaslužan za ova tri boda. Podršku naroda osećamo već danima, hemija između nas i publike je neverovatna i to se danas jasno videlo na terenu", preneo je reči meksičkog napadača sajt Svetske fudbalske federacije (FIFA).

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