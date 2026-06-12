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Govoreći na konferenciji za novinare, Poketino je rekao da bi mogao da održi najbolji motivacioni govor, ali da to ništa ne bi vredelo ako igrač nije spreman.

"Mislim da je sada trenutak kada moraju da izgrade način da znaju kako da se pripreme u emocionalnom i mentalnom smislu, a mislim da svi znaju kako da budu spremni. Mislim da im sada nije potrebna spoljna motivacija ili inspirativni govor", rekao je Poketino, preneli su danas američki mediji.

"Ako poznajete igrača i njegov mentalni sklop, to im je potrebno ranije da bi dali svoj maksimum. Ako nisu spremni, ja mogu biti najbolji na svetu u motivisanju igrača svojim govorom. Ali ako niste spremni, žao mi je ljudi, nemoguće je pružiti dobru partiju", dodao je on.

Poketino je rekao da su mu svih 26 igrača na raspolaganju za tim, uključujući i odbrambenog igrača Krisa Ričardsa, koji se ove nedelje vratio punim treninzima nakon oporavka od uganića zgloba.

On je takođe rekao da je doneo odluku o startnoj postavi za meč protiv Paragvaja, ali nije otkrio imena. ; Govoreći o samo utakmici protiv Paragvaja, Poketino je naveo da očekuje težak meč i podsetio da je ta selekcija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo pobedila i Argentinu i Brazil.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

"Paragvaj zna kako da bude takmičarski nastrojen i agresivan. Imaju kvalitetnog trenera, Gustavo Alfado radi odličan posao i ja ga mnogo poštujem", rekao je Poketino.

Poketino je upitan i kako bi ovaj tim SAD mogao da inspiriše navijače da slave na ulicama onako kako je to radila Argentina kada je osvojila Svetsko prvenstvo ili kako su to uradili navijači Njujork Niksa posle pobede u četvrtoj utakmici NBA finala.

"Mislim da je to zarazno i da moramo da igramo sa strašću. Moramo da pobeđujemo u utakmicama, što je veoma važno, ali i da igramo sa strašću kako bismo to preneli na navijače i učinili ih ponosnim na ono što vide na terenu", rekao je Poketino.

Utakmica između fudbalera SAD i Paragvaja u Grupi D Svetskog prvenstva igra se sledeće noći od 3.00 u Los Anđelesu.