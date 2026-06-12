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U 86. godini preminuo je Herkules Brito Ruas, legendarni defanzivac i stub mitske generacije Brazila koja je 1970. godine pokorila planetu.

Fudbalska konfederacija Brazila (CBF) potvrdila je odlazak slavnog asa, ne navodeći uzroke smrti.

Brito je bio nezamenljivi šraf tima koji mnogi smatraju najboljim u istoriji fudbala. U dresu "Selesaa" upisao je 61 nastup, a nakon učešća na Mundijalu 1966. godine, krunu karijere doživeo je četiri godine kasnije u Meksiku. Tamo je, komandujući odbranom u tandemu sa Vilsonom Pjacom, držao "ključ u bravi" i omogućio Peleu, Žerzinju i Tostau da plešu do svetskog trona.

– Brito nas je napustio kao jedan od najvećih defanzivaca u istoriji brazilskog fudbala. Njegov doprinos pobedi na Svetskom prvenstvu 1970. godine zauvek ćemo pamtiti – izjavio je predsednik konfederacije Samir Šaud.

1/5 Vidi galeriju Brazil - Panama, provera za Mundijal 2026. Foto: Latin Sport Images / Alamy / Profimedia, Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Pored titule svetskog šampiona, Brito je sa Brazilom podizao i trofeje Kupa Roka (1971) i Kupa nezavisnosti (1972), obezbedivši sebi večno mesto među fudbalskim velikanima.

– Odajem poštu ovom idolu naše zemlje. Neka njegov borbeni duh bude inspiracija našim igračima koji će se takmičiti na predstojećem Svetskom prvenstvu – dodao je Šaud.