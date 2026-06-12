POLITIČARKA U BRUTALNOM DEKOLTEU ODNELA ŠOU NA MUNDIJALU! Slavila pobedu u provokativnom izdanju, ovi VRELI KADROVI obilaze planetu! VIDEO
Trijumf fudbalera Meksika nad Južnom Afrikom na otvaranju Svetskog prvenstva zapalio je čitavu naciju, a vulkan euforije eruptirao je kod kultnog spomenika "Anđeo nezavisnosti" u Meksiko Sitiju.
Među rekom navijača, zastava i pirotehnike, sav reflektorski sjaj ukrala je samo jedna žena, atraktivna Sandra Kuevas.
Ona se pojavila u potpunom navijačkom transu, ali je njena odevna kombinacija bila ta koja je "podigla temperaturu" do tačke ključanja. U uskoj beloj majici na bretele, koja je jedva obuzdavala njene bujne obline, Sandra je svesno stavila raskošan dekolte u prvi plan. Paparaci su bili u stanju pripravnosti, utrkujući se za što bolji kadar vatrene Meksikanke koja je još jednom pokazala da ne mari za tabue i društvene konvencije.
Međutim, iza izgleda atraktivnog modela ili influenserke krije se jedna od najmoćnijih i najkontroverznijih figura meksičke političke scene.
Kuevas je bivša gradonačelnica opštine Kuautemok, samog srca prestonice, a njen politički CV prepun je skandala, optužbi za zloupotrebu položaja, ali i milionske popularnosti na mrežama. Poznata kao žena "čvrste ruke", ali i ljubitelj luksuza, skupocenih automobila i brendirane garderobe.