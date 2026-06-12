Ona se pojavila u potpunom navijačkom transu, ali je njena odevna kombinacija bila ta koja je "podigla temperaturu" do tačke ključanja. U uskoj beloj majici na bretele, koja je jedva obuzdavala njene bujne obline, Sandra je svesno stavila raskošan dekolte u prvi plan. Paparaci su bili u stanju pripravnosti, utrkujući se za što bolji kadar vatrene Meksikanke koja je još jednom pokazala da ne mari za tabue i društvene konvencije.