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Prava drama obeležila je početak Svetskog prvenstva u Meksiku. Meč između domaćina i Južne Afrike (2:0) trebalo je da bude praznik fudbala, ali se sve pretvorilo u poprište žestokih sukoba. Dok je više od 82.000 navijača unutar stadiona "Asteka" uživalo u glasu svetske zvezde Šakire, ispred ulaza broj osam odvijao se pravi pakao.

1/13 Vidi galeriju Foto galerija sa Asteke Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jezivi prizori sa ulica Meksiko Sitija prekinuli su mirnu atmosferu unutar arene, prenosi nemački "Bild".

Marselo za dlaku izbegao linč

U središtu nereda našao se i Brazilac Marselo, nekada jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala, koji je zamalo postao žrtva nasilja. Bivši as Real Madrida krenuo je ka stadionu sa namerom da isprati premijerni meč, kada je upao pravo među demonstrante.

Foto: EPA/Javier Lizon

Besna masa nalazila se na samo nekoliko metara od slavnog fudbalera. Srećom, brzom reakcijom bezbednosnih snaga, Brazilac je pod policijskom zaštitom uspešno sproveden do sigurnog dela stadiona.

Huligani pljačkali i palili sve pred sobom

Kordon od 300 policajaca napalo je oko 2.000 maskiranih demonstranata svim raspoloživim sredstvima – od kamenica do vatrometa. Huligani su u potpunom rastrojstvu prevrtali automobile, pljačkali obližnje prodavnice i palili sve što im se našlo na putu.

Sa lica mesta oglasila se i novinarka "Bilda" Sofija Cai:

"Ovde se odvijaju potpuno sulude scene. Demonstrante pokušava da obuzda konjička policija. Sve što se dešava napolju u potpunom je kontrastu sa atmosferom unutar stadiona, gde ljudi uživaju u fudbalu i šou-programu koji je priredila Šakira. A ovo je, podsećam, tek prvi od 39 dana Mundijala."

Ko stoji iza nereda?

Glavno jezgro demonstranata čine radikalni članovi sindikata prosvetnih radnika Meksika (CNTE), čiji je glavni zahtev ukidanje kontroverznog zakona o penzijama. Pored njih, na ulicama su i porodice nestalih u meksičkom ratu protiv droge, kao i ekstremno levičarske grupe poznate pod nazivom "Crni blok", prepoznatljive po crnim maskama i odeći.

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