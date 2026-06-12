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Golman Liverpula je pohvalio italijanskog stručnjaka, nazvavši ga pravim pobednikom, uoči prve utakmice Brazila na Svetskom prvenstvu protiv Maroka.

"Od dolaska Ančelotija, atmosfera se potpuno promenila. On ima dominantno prisustvo i unosi osećaj smirenosti, stvarajući okruženje fokusirano na posao koji je pred nama, bez kontroverzi ili drugih smetnji", rekao je Alison, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

"On je pravi pobednik, to se zaista vidi. Misli da se to vidi u njegovom izrazu lica, a igrači to primećuju. Osvojio je sve u fudbalu, a evo ga sa brazilskom reprezentacijom, pun radosti i entuzijazma", dodao je on.

1/6 Vidi galeriju Alison Beker Foto: EPA/ADAM VAUGHAN, Profimedia

Biti favorit pre Svetskog prvenstva, kako je istakao Alison, ne garantuje nikom ništa.

"Ne garantuje da će tim postati šampion. Ponekad to zapravo donosi dodatni teret, još veću odgovornost kao što je težina samog dresa. Znamo da je to ogromna odgovornost", rekao je 33-godišnji Alison, kojem će ovo biti treće Svetsko prvenstvo.

Fudbalska reprezentacija Brazila prvu utakmicu u Grupi C na Svetskom prvenstvu igra protiv Maroka u noći subota na nedelju.