Susret je na programu u subotu u 3.00.
FIFA WC 2026
AMERIKANCI IZLAZE NA TEREN: Evo gde možete gledati direktan prenos meča SAD - Paragvaj!
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Kristijan Pulišić u dresu Amerike Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Direktan prenos ovog meča čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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