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Mundijalska groznica trese Srbiju iako naša reprezentacija nije učesnik Svetskog prvenstva u fudbalu. Veliko istraživanje koje je sprovedeno tokom maja na uzorku od 863 ispitanika pokazuje ogromnu zainteresovanost za Mundijal.

Čak 68,6 odsto ispitanika navodi da je veoma ili izuzetno zainteresovano za praćenje Svetskog prvenstva, dok svega tri odsto kaže da nema interesovanje za najveći fudbalski događaj na planeti.

Kad je reč o reprezentacijama koje će navijači iz Srbije podržavati, najviše simpatija dobila je reprezentacija Bosne i Hercegovine sa 33,3 odsto glasova. Iza nje slede Brazil (23,5%), Španija (23,3%), Engleska (23,2%), Argentina (22,4%) i Francuska (21,4%).

Ipak, kad se postavi pitanje ko će igrati finale, Brazil i Francuska izdvajaju se kao glavni favoriti. Brazil je za finalistu odabralo 34 odsto ispitanika, dok je Francusku izabralo 30,4 odsto građana, glasi istraživanje koje je prezentovao 1XBet.

Brazil je i prvi favorit za osvajanje titule svetskog prvaka. Njega za šampiona vidi 19,1 odsto ispitanika, dok slede Francuska sa 14,7 procenata, Argentina sa 13,8 i Španija sa 13 odsto.

Kad su individualna priznanja u pitanju, najveće poverenje navijači imaju u Kilijana Mbapea. Francuskog asa čak 31,9 odsto ispitanika vidi kao najboljeg strelca turnira. Iza njega su Lionel Mesi sa 25,3 i Kristijano Ronaldo sa 15,2 odsto glasova.

1/7 Vidi galeriju Svečano otvaranje - Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Za najboljeg golmana prvenstva najviše ispitanika bira Emilijana Martineza (28,9%), dok je Tibo Kurtoa drugi sa 18,7 procenata.

Navijači očekuju prvenstvo puno uzbuđenja i kvalitetnog fudbala. Gotovo polovina ispitanika (46,3%) kao glavnu želju navodi spektakl, dobru atmosferu i atraktivan fudbal, dok su iznenađenja i neizvesnost drugi najčešće pominjani motiv.

Istraživanje urađeno za kladionicu 1XBet pokazuje i da su Srbi veoma vezani za rituale tokom gledanja utakmica. Čak 58,6 odsto ispitanika ima neki svoj običaj, a najčešći je gledanje utakmica sa određenom grupom prijatelja ili članova porodice.

Najveći broj navijača utakmice prati kod kuće - s prijateljima (53,7%) ili porodicom (53,4%), dok skoro trećina (32,4%) mečeve gleda u kafićima, restoranima ili sportskim barovima.

Zanimljivo je da navijače najviše nerviraju osobe koje menjaju kanale tokom utakmice (32,1%) i neadekvatni komentatori (32%).

Prema zaključku istraživanja, koje je urađeno za potrebe kompanije 1XBet, Svetsko prvenstvo 2026. izaziva ogromno interesovanje među građanima Srbije, koji veruju da će Brazil osvojiti titulu, dok će najveću podršku s tribina i ispred malih ekrana imati reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo - 49 odsto dama zanima SP

Polovina ispitanica ženskog pola izrazila je interesovanje za Mundijal. Čak 49 odsto dama zanima šta će se dešavati na Svetskom prvenstvu i one će pratiti u određenoj meri mečeve iz SAD, Kanade i Meksika.

Izuzetno zanimljivo.

00:56 Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium

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