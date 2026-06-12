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Mundijal samo što je počeo, a već na drugoj utakmici turnira isplivale su na površinu crne slutnje organizatora i navijača, sablasno prazne stolice na tribinama...

Iako je ideja o proširenom, istorijskom Svetskom prvenstvu zvučala sjajno, ali paprene i astronomske cene ulaznica uzele su svoj danak.

1/5 Vidi galeriju Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Rezultat?

Istorijski turnir počeo je istorijskim debaklom kada je u pitanju poseta, a prva fotografija sa meča između Južne Koreje i Češke ogolila je surovu realnost.

Foto: Screenshot

Na modernom "Akron" stadionu u Meksiku očekivao se istinski fudbalski spektakl i krcate tribine od prvog sudijskog zvižduka, ali je realnost potpuno razočaravajuća.

Epska glupost - 400 dolara karta?! Cena ulaznice za meč Južna Koreja - Češka iznosila je neverovatnih 400 dolara! I to govorimo o ulaznicama za tribine, nikakav VIP. Na "crnom tržištu" cene su išli u rasponu od 1700 do 2400 dolara. I to karte za gornji prsten tribina...

Šta reći osim - sramna FIFA.

Poluprazan stadion! Za nekog ko veruje svojim očima. A, ko veruje FIFA - 45.000 ljudi. Od 48.000 koliko je kapacitet.

Kadar sa stadiona jasno je pokazao da je jedan veliki deo tribina, posebno naspram glavne kamere, ostao poluprazan, što je ostavilo snažan vizuelni utisak i izazvalo brojne reakcije u javnosti.

Umesto slavlja fudbala i pune euforije, u prvi plan su došle prazne stolice i tišina koja ne ide uz atmosferu svetske smotre.

Organizatori su se nadali da će prošireni format doneti veći globalni interes i veću dostupnost navijačima, ali već prve slike sa stadiona otvaraju pitanje da li su visoke cene i logističke prepreke ipak prevagnule nad entuzijazmom.

Ako se trend nastavi, Mundijal bi, uprkos sportskom kvalitetu, mogao da dobije i neželjeni epitet turnira sa "hladnim tribinama".