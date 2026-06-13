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Fudbaleri Katara i Švajcarske u subotu od 21 čas igraju svoj meč na Svetskom prvenstvu.

Kapiten reprezentacije Švajcarske - Granit Džaka Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na kanalima RTS 1 i Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Zagrljaj Džake i Piksija Izvor: Kurir