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"Dolazimo sa entuzijazmom, dolazimo sa rešenošću da pokušamo. Naša namera nije da dođemo i samo učestvujemo na Svetskom prvenstvu, već da dođemo i da se takmičimo, i nadamo se da će nas to dovesti do rezultata koje i mi i zemlja želimo da postignemo", rekao je Alfaro, prenosi Fifa.

Fudbaleri Paragvaja će svoj nastup na Svetskom prvenstvu početi naredne noći duelom protiv jednog od domaćina, Sjedinjenih Američkih Država. Taj meč prvog kola Grupe D igra se od 3.00 u Los Anđelesu.

Ovo će biti prvi nastup Paragvaja na Svetskom prvenstvu posle 16 godina odsustva.

"Ovo je trenutak velikog ispunjenja, velike radosti. Znamo koliko je zemlji ovo bilo potrebno, kroz kakvu su borbu igrači prolazili sve ovo vreme pokušavajući da ovo postignu. Znamo da ovo nije samo još jedna utakmica, znamo da je ovo drugačiji meč, sa karakteristikama kakve nije imao nijedan koji smo igrali", rekao je Alfaro.

1/6 Vidi galeriju Šakira na otvaranju Svetskog prvenstva 2026. u Meksiko Sitiju tokom nastupa koji je izazvao komentare gledalaca Foto: Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Ovom argentinskom treneru će ovo biti drugo Svetsko prvenstvo, pošto je predvodio Ekvador u Kataru 2022. godine, dok je za njegove igrače to potpuno novo iskustvo.

"To je san koji imam od detinjstva, da predstavljam svoju zemlju na Svetskom prvenstvu. Veoma sam srećam, veoma uzbuđen i jedva čekam utakmicu", rekao je 23-godišnji fudbaler Paragvaja Dijego Gomes. ; "Ja sam igrač koji je uvek smiren, ali da budem iskren, svestan sam da su ljudi u Paragvaju zaista uzbuđeni zbog nas. Znamo šta znači predstavljati zemlju na Svetskom prvenstvu", dodao je on.

Gomesa su u jednom trenutku na konferenciji za novinare preplavile emocije, zaplakao je, nakon čega ga je selektor zagrlio.

"Reči nisu potrebne, tako se osećamo. I tako se oseća ceo Paragvaj", rekao je Alfaro.