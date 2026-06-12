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"Bila je to naša prva utakmica i veoma teška utakmica. Sama pobeda me čini srećnim, ali još pozitivnije je to što su momci pobedili tako što nisu odustajali", rekao je Hon Mjangbo posle utakmice.

Fudbaleri Južne Koreje pobedili su danas u Gvadalahari posle preokreta selekciju Češke sa 2:1, u utakmici prvog kola Grupe A Svetskog prvenstva.

Češka je povela u 59. minutu golom Ladislava Krejčika, a pobedu Južnoj Koreji doneli su In bom Hvan pogotkom u 67. i Hjeon Gju Oh u 80. minutu.

"Znao sam da smo više nego sposobni da pobedimo, pa sam pri rezultatu 1:1 rekao momcima da nastave da igraju onako kako su igrali do tada", rekao je selektor Južne Koreje.

1/6 Vidi galeriju Hvang In Bom na meču Južna Koreja - Češka Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, Luciano Gonzalez / AFP / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Strelac pobedničkog gola za Koreju Hjeon Gju Oh je posle utakmice otkrio da se pre utakmice nije osećao dobro i da je imao temperaturu.

"Ne mogu rečima da opiše svoje emocije. Nisam se osećao dobro, pitao sam se da li uopšte mogu da igram. To je na kraju bilo moguće zahvaljujući našem osoblju i lekarskom timu. Samo igranje na Svetskom prvenstvu je nešto na čemu bi trebalo da budem zahvalan. Kao napadač, osećam olakšanje i zahvalnost", rekao je on.

Selektor Češke Miroslav Koubek rekao je da je "verovatno bolji tim pobedio", ali je i istakao da je njegov tim mogao da dođe do boljeg ishoda da nije bilo "nekih grešaka".

"Igrali smo veoma dobro, moglo je biti nerešeno, a mogli smo i da pobedimo", rekao je on.

U prvom meču Grupe A, Meksiko je na otvaranju turnira pobedio Južnu Afriku sa 2:0. ; U drugom kolu Grupe A sastaće se Meksiko i Južna Koreja, odnosno Češka i Južna Afrika.