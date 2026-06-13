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Endo je kasno svoju iznenadnu odluku objavio na svom X nalogu, tri dana pre prve utakmice Japana na Mundijalu protiv Holandije.

"Od povrede, pa sve do sada, uradio sam sve što sam mogao, tako da ni za čim ne žalim. Sa ovom sezonom se povlačim iz reprezentacije. Od sada ću navijati za Japan kao jedan od navijača", napisao je Endo.

Ovaj 33-godišnji fudbaler nije igrao od februara nakon operacije stopala, ali je nastupio u prvom poluvremenu prijateljske utakmice Japana sa Islandom krajem maja.

Endo je debitovao za Japan 2015. godine i odigrao je 73 utakmice, uz četiri postignuta gola.

Japan na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi igra u Grupi F sa Holandijom, Tunisom i Švedskom.

(Beta)