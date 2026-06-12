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Toronto je uoči utakmice između Kanade i Bosne i Hercegovine dobio potpuno drugačiji izgled. Hiljade navijača Bosne i Hercegovine izašle su na ulice grada, noseći zastave, dresove i šalove u bojama svoje reprezentacije. Pesma, navijanje i odlična atmosfera mogli su se videti i čuti na svakom koraku.

Veliki broj navijača doputovao je iz različitih delova Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, ali i Evrope, kako bi pružio podršku svom timu. Centar Toronta bio je prepun plavo-žutih zastava, pa su mnogi na društvenim mrežama šaljivo komentarisali da je grad na jedan dan postao „malo Sarajevo“.

Snimci i fotografije sa ulica pokazuju kolonu navijača koja se kreće ka stadionu uz pesmu i skandiranje, stvarajući atmosferu dostojnu velikih fudbalskih spektakala. Očekuje se da će reprezentacija Bosne i Hercegovine imati ogromnu podršku sa tribina, uprkos tome što igra na gostujućem terenu.

Ovakav odziv još jednom potvrđuje koliko je bosanskohercegovačka dijaspora vezana za svoju reprezentaciju i koliko joj znači svaki nastup nacionalnog tima. Pred sam početak utakmice jedno je sigurno - navijači Bosne i Hercegovine već su pobedili kada je u pitanju podrška i atmosfera.

"Toronto je danas obojen u plavo i žuto."

1/5 Vidi galeriju Navijači BiH u Torontu Foto: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia