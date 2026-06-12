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Fudbalska reprezentacija Brazila mogla bi da ostane bez svog najvećeg aduta tokom čitave grupne faze takmičenja na Mundijaluhttps://kurir.rs/tag/587709/mundijal-2026.

Prema informacijama koje prenosi novinar Niko Dijaz Menendes za "Teledeporte", nastup Nejmara na uvodnim utakmicama ozbiljno je doveden u pitanje, a nije isključeno ni da propusti sve mečeve u grupi.

1/6 Vidi galeriju Nejmar na utakmici Brazil - Panama Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni ofanzivac i dalje se oporavlja od povrede lista koja ga muči već neko vreme. Iako svakodnevno radi na povratku na teren, Nejmar još nije priključen punom trenažnom procesu sa ostatkom ekipe. Za sada trenira po posebnom programu, dok kontakt sa loptom ima samo tokom lakših vežbi zagrevanja.

Takav razvoj situacije zabrinuo je stručni štab Brazila, koji ne želi da rizikuje sa jednim od najvažnijih igrača tima. Lekarski tim procenjuje da bi prerani povratak mogao da pogorša stanje i ugrozi njegov nastup do kraja turnira, zbog čega je doneta odluka da se sa oporavkom postupa maksimalno oprezno.

U brazilskom taboru veruju da ekipa poseduje dovoljno kvaliteta da uspešno prebrodi grupnu fazu i bez svog lidera, dok je glavni cilj da Nejmar bude potpuno spreman za nokaut rundu, kada će se odlučivati o najvažnijim stvarima.

Ostaje da se vidi kako će teći oporavak jednog od najboljih fudbalera planete, ali prema trenutnim informacijama šanse da ga gledamo na startu takmičenja iz dana u dan postaju sve manje.

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