Jovo Lukić postigao prvenac na Mundijalu.
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SRBIN DAO GOL NA MUNDIJALU: Pogledajte kako je Šapčanin obradovao Bosance
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Fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine odigrali su u Torontu nerešeno 1:1, u utakmici prvog kola Grupe B Svetskog prvenstva.
BIH je u vođstvo doveo rođeni Šapčanin, Jovo Lukić, golom u 21. minutu...
... dok je bod domaćoj selekciji doneo Kajl Larin u 78. minutu.
Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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