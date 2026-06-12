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Fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine odigrali su u Torontu nerešeno 1:1, u utakmici prvog kola Grupe B Svetskog prvenstva.

BIH je u vođstvo doveo rođeni Šapčanin, Jovo Lukić, golom u 21. minutu...

... dok je bod domaćoj selekciji doneo Kajl Larin u 78. minutu.

Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

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Dodela medalja fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir