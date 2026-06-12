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Fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine igraju prvi meč Grupe B na Svetskom prvenstvu, a uoči ovog duela došlo je do incidenta na tribinama na kojima su smešteni, u ovom slučaju, gostujući navijači.

Razlog nemilih scena je zbog toga što su redari pokušali da skinu njihove transparente koje su doneli, ali su se strasti brzo smirile.

Bosna i Hercegovina
Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

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Dodela medalja fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir