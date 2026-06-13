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Bivši menadžer Liverpula Jirgen Klop oštro je kritikovao uvodnu utakmicu Mundijala, uprkos pobedi domaćina Meksika nad Južnom Afrikom rezultatom 2:0.

On je ocenio da je meč bio "taktički loš" i ispod nivoa koji se očekuje na najvećoj fudbalskoj smotri.

1/8 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Oli Scarff/NMC Pool / PA Images / Profimedia, Steve Flynn/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Meksiko je na stadionu Asteka uspešno otvorio svoje treće domaćinstvo Mundijala, a strelci su bili Hulijan Kinjones i Raul Himenes.

Utakmicu je, međutim, obeležio veliki broj disciplinskih prekršaja i čak tri crvena kartona koje je pokazao brazilski sudija Vilton Sampaio.

Iz redova Južne Afrike isključeni su Jaja Sitole i Temba Zvane, dok je u finišu meča crveni karton dobio i kapiten Meksika Sezar Montes.

- Ova situacija nekako sažima celu utakmicu. Taktički, ovo je bilo jednostavno loše. Jednostavno nije bilo dobro ni od jedne ni od druge ekipe. Igraš 11 na 9 i onda dopustiš kontranapad. Zašto? Zato što je zadnja linija stajala preduboko. To je bio problem tekom cele utakmice, a Južna Afrika to uopšte nije iskoristila - rekao je Klop.

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