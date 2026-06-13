OPLEO PO MUNDIJALU! Zašto je Klop nazvao meč Meksiko - Južna Afrika lošim?
Bivši menadžer Liverpula Jirgen Klop oštro je kritikovao uvodnu utakmicu Mundijala, uprkos pobedi domaćina Meksika nad Južnom Afrikom rezultatom 2:0.
On je ocenio da je meč bio "taktički loš" i ispod nivoa koji se očekuje na najvećoj fudbalskoj smotri.
Meksiko je na stadionu Asteka uspešno otvorio svoje treće domaćinstvo Mundijala, a strelci su bili Hulijan Kinjones i Raul Himenes.
Utakmicu je, međutim, obeležio veliki broj disciplinskih prekršaja i čak tri crvena kartona koje je pokazao brazilski sudija Vilton Sampaio.
Iz redova Južne Afrike isključeni su Jaja Sitole i Temba Zvane, dok je u finišu meča crveni karton dobio i kapiten Meksika Sezar Montes.
- Ova situacija nekako sažima celu utakmicu. Taktički, ovo je bilo jednostavno loše. Jednostavno nije bilo dobro ni od jedne ni od druge ekipe. Igraš 11 na 9 i onda dopustiš kontranapad. Zašto? Zato što je zadnja linija stajala preduboko. To je bio problem tekom cele utakmice, a Južna Afrika to uopšte nije iskoristila - rekao je Klop.
BONUS VIDEO: