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Fudbaleri BiH sastaju se u prvom kolu grupne faze Mundijala sa selecijom Kanade od 21.00.

Kako je navedeno na zvaničnom sajtu FIFA, kanadsku himnu izvešće pevačica i muzičarka Alanis Moriset.

Navijači BiH u Torontu Foto: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Himnu Bosne i Hercegovine sviraće violinista Aleksandar Gajić.

Reč je o umetniku koji je rođen u Srbiji – a sada je jedan od vodećih violinista u Torontu.

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir