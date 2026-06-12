Njegov nastup privukao veliku pažnju!
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POZNATI SRPSKI MUZIČAR IZVODI HIMNU BOSNE I HERCEGOVINE! Evo o kome je reč!
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Kako je navedeno na zvaničnom sajtu FIFA, kanadsku himnu izvešće pevačica i muzičarka Alanis Moriset.
Navijači BiH u Torontu Foto: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia
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Himnu Bosne i Hercegovine sviraće violinista Aleksandar Gajić.
Reč je o umetniku koji je rođen u Srbiji – a sada je jedan od vodećih violinista u Torontu.
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