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Mundijal je počeo, a imamo i prve nemile scene!

Kako piše Bild, osoba maskirana u lik iz filma "Vrisak" je počela nasumičnu pucnjavu u blizini mesta gde se nalazi fudbalska reprezentacija Nemačke.

Svečano otvaranje - Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Naime, kako piše Bild, Nemačka boravi u gradiću Vinston Sejlem koji ima oko 250.000 stanovnika, a tamo se upravo dogodila scena iz horor filma. Jedna osoba je započela nasumičnu punjavu i pritom je nosila "GhostFace" masku.

Policija traga za osobom koja je visoka oko 170 centimetara i koja je vitke građe.

Inače, incident se dogodio u ulici Bridžton Roud, koja je samo 13 kilometara od kampa Nemačke.

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir