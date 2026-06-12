Drama na Mundijalu: Maskirani napadač pucao u blizini kampa reprezentacije Nemačke, izazivajući strah i paniku.
drama
JEZIVO! Drama na Mundijalu: Maskirani napadač pucao u blizini kampa reprezentacije Nemačke!
Slušaj vest
Mundijal je počeo, a imamo i prve nemile scene!
Kako piše Bild, osoba maskirana u lik iz filma "Vrisak" je počela nasumičnu pucnjavu u blizini mesta gde se nalazi fudbalska reprezentacija Nemačke.
Svečano otvaranje - Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Naime, kako piše Bild, Nemačka boravi u gradiću Vinston Sejlem koji ima oko 250.000 stanovnika, a tamo se upravo dogodila scena iz horor filma. Jedna osoba je započela nasumičnu punjavu i pritom je nosila "GhostFace" masku.
Policija traga za osobom koja je visoka oko 170 centimetara i koja je vitke građe.
Inače, incident se dogodio u ulici Bridžton Roud, koja je samo 13 kilometara od kampa Nemačke.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši