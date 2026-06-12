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Reprezentativac Gane Tomas Parti neće moći da nastupi u prvoj utakmici svoje reprezentacije na Mundijalu, jer mu je odbijen ulazak u Kanadu.

Gana u Torontu otvara turnir protiv Paname 17. juna, ali je potvrđeno da Parti ne ispunjava uslove za ulazak u zemlju i zbog toga neće biti u sastavu za taj meč.

Prema pravilima imigracionih službi Kanade, osobama koje su optužene ili imaju krivične postupke može biti odbijen ulazak u zemlju.

Bivši vezista Arsenala, koji sada nastupa za Viljareal, od jula 2025. godine nalazi se pod optužbama londonske policije za silovanje i seksualni napad.

U septembru iste godine izjasnio se da nije kriv, dok je u februaru 2026. protiv njega podignuta još jedna optužnica. U aprilu se ponovo izjasnio da nije kriv, a sudski postupak je i dalje u toku. Reprezentacija Gane je u SAD stigla 4. juna i nalazi se u bazi na Rod Ajlendu.

Nakon meča sa Panamom, Gana igra protiv Engleske u Bostonu 23. juna, a zatim protiv Hrvatske 27. juna u poslednjem kolu grupne faze. Partiju je dozvoljen nastup na tim utakmicama jer se igraju u Sjedinjenim Američkim Državama.

1/6 Vidi galeriju Tomas Parti Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / Profimedia, Printskrin/Instagram

Prenosimo saopštenje FIFA:

FIFA može da potvrdi da igrač Tomas Parti neće moći da otputuje iz baznog kampa reprezentacije Gane u Bostonu u Kanadu na prvu utakmicu protiv Paname, pošto je Vlada Kanade odbila njegov zahtev za vizu.

FIFA nije uključena u imigracione procese zemalja domaćina, uključujući donošenje odluka o vizama. Kao i na prethodnim FIFA događajima, vlada domaćina na kraju određuje ko dobija vizu i kome je dozvoljen ulazak u zemlju.

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