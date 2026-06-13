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Kakva Amerika - moćna Amerika. 

Možda zvuči čudno, ali čas fudbala u režiji Amerikanaca. Fudbaleri SAD deklasirali su noćas Paragvaj rezultatom 4:1 u prvom meču D grupe na Svetskom prvenstvu.

Damijan Bobadilja postigao je autogol u sedmom minutu, a dvostruki strelac bio je Folarin Balogun, u 31. i 45+5. minutu.

Pogodak za Paragvaj postigao je Maurisio u 73. minutu, da bio Đovani Rejna u 90+8. minutu sjajnim golom postavio konačan rezultat.

Amerika je igrala fantastično i mogla je da postigne još neki gol, to dovoljno govori šta smo gledali prethodne noći na ovom meču.

Ako ovako nastave - mogu mnogo!

Pogledajte sve golove sa meča: 

U drugom meču grupe D sastaju se Australija i Turska, u nedelju od šest sati.

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