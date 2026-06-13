Slušaj vest

Svetsko prvenstvo 2026. donelo je još jedan istorijski trenutak. Na utakmici SAD - Paragvaj prvi put je primenjeno novo pravilo koje omogućava VAR intervenciju kod očiglednih grešaka prilikom dodeljivanja žutih kartona.

Sporna situacija dogodila se u 52. minutu susreta između SAD i Paragvaja. Nakon duela američkog defanzivca Tima Rima i paragvajskog reprezentativca Migela Almirona, glavni arbitar Dani Makeli najpre je pokazao žuti karton Rimu smatrajući da je napravio prekršaj.

1/9 Vidi galeriju SAD - Paragvaj Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Ipak, iz VAR sobe stigao je signal da se pregledaju snimci, pošto je postojala sumnja da kontakta između dvojice igrača uopšte nije bilo. Posle detaljnog pregleda na monitoru kraj terena, holandski sudija promenio je prvobitnu odluku.

Makeli je poništio žuti karton američkom fudbaleru, a zbog simuliranja opomenuo Almirona, čime je ispisana nova stranica u istoriji svetskih prvenstava.

Odluka je naišla na odobravanje velikog dela publike na stadionu, dok su društvene mreže ubrzo preplavili komentari navijača i stručnjaka koji su pozdravili mogućnost da VAR ispravlja ovakve situacije i sankcioniše pokušaje obmane sudija.

Novi sistem uveden je upravo sa ciljem da se smanji broj nepravdi na terenu, a već na samom početku Mundijala pokazao je koliko bi mogao da utiče na tok i ishod utakmica.