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Kada se na tribinama stadiona u Los Anđelesu pojavila Larisa Rikelme, mnogi su morali dva puta da pogledaju kako bi bili sigurni da je zaista reč o najpoznatijoj navijačici Paragvaja.

Žena koja je tokom Mundijala 2010. godine postala planetarna senzacija zahvaljujući svojim provokativnim izdanjima ovog puta pojavila se u potpuno drugačijem stilu.

Umesto smelih kombinacija po kojima je godinama bila prepoznatljiva, Larisa je na meč Paragvaja došla u elegantnoj i svedenoj odevnoj kombinaciji, praktično zakopčana do grla.

Promena imidža izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama, gde su navijači konstatovali da je nekadašnja "devojka Mundijala" danas daleko ozbiljnija i zrelija figura, ali da i dalje privlači ogromnu pažnju gde god se pojavi.

1/5 Vidi galeriju Čuvena Larisa Rikelme - evo kako izgleda danas Foto: Printscreen

Ipak, razlog zbog kojeg je Larisa završila u centru pažnje nije bio samo njen izgled. Nakon ubedljivog poraza Paragvaja od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 4:1, kamere su zabeležile emotivnu reakciju slavne navijačice.

Vidno razočarana ishodom utakmice, Larisa nije uspela da sakrije emocije. Na tribinama je u jednom trenutku i zaplakala, dok su paragvajski navijači nemo posmatrali težak poraz svog tima na startu Mundijala.

Fotografije uplakane Larise brzo su obišle društvene mreže i medije širom sveta, a mnogi su poručili da upravo takve scene najbolje pokazuju koliko joj reprezentacija Paragvaja i dalje znači.

Jedno je sigurno – i 16 godina nakon što je osvojila svet tokom Mundijala u Južnoj Africi, Larisa Rikelme ostaje jedna od najprepoznatljivijih navijačkih ikona svetskog fudbala.