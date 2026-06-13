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Jedno od najvećih pitanja posle remija Bosne i Hercegovine i Kanade na startu Mundijala odnosilo se na neigranje kapitena Edina Džeke.

Iskusni napadač ostao je van terena tokom čitavog meča, a selektor Sergej Barbarez nakon utakmice objasnio je zbog čega nije želeo da rizikuje sa svojim najiskusnijim fudbalerom.

Prema njegovim rečima, Džeko nije bio potpuno spreman za maksimalne napore, pošto je uoči susreta odradio samo deo treninga sa ekipom.

1/10 Vidi galeriju Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Edin je trenirao pola treninga do ove utakmice. Imali smo ideju poslednjih deset minuta da ga uvedemo, ali je Kolašinac imao problem, pa smo morali da reagujemo na drugačiji način. Sada normalno trenira sa ekipom i nadamo se da će za utakmicu protiv Švajcarske biti koliko-toliko spreman – rekao je Barbarez.

Selektor "Zmajeva" tako je otklonio dileme oko izostanka kapitena, naglasivši da stručni štab nije želeo da ugrozi njegovo zdravstveno stanje na samom početku takmičenja.

Dobra vest za navijače Bosne i Hercegovine jeste da se Džeko vraća punom trenažnom procesu, pa bi mogao da bude važan adut u narednom kolu protiv Švajcarske, u meču koji bi mogao da ima veliki uticaj na rasplet u grupi.

Ostaje da se vidi u kakvom će stanju biti legendarni napadač, ali prema rečima selektora, postoje realne šanse da ga navijači ponovo vide na terenu već u narednoj utakmici Mundijala.