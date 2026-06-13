Slušaj vest

Nije samo gol i istorijski bod, još nešto je Lukić donao BiH, ali i svetskom fudbalu.

Bosna i Hercegovina osvojila je veliki bod i sada u preostale dve utakmice protiv slabašnog Katara i (moćne Švajcarske) ima realnu šansu za plasman dalje.

Ipak, meč u Torontu posebno će ostati u sećanju Lukiću, koji je ispisao istoriju.

1/8 Vidi galeriju Jovo Lukić Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Osim što je postigao prvi gol u dresu Zmajeva već na svom četvrtom nastupu, ušao je i u statističke knjige kao prvi fudbaler još od 1966. godine sa devet ili više osvojenih vazdušnih duela na jednoj utakmici.

Ovaj 27-godišnji napadač dominirao je u skoku - imao je devet skok-duela i dobio je svih devet, potvrdivši da je apsolutni gospodar igre u vazduhu.

Prava retkost u savremenom fudbalu da neko na taj način i toliko dominira. Inače, BiH je uz Norvešku najviša reprezentacija na Mundijalu sa prosekom 187,2 cm.

Lukić je visok 193 cm.