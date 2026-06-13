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Reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je Svetsko prvenstvo remijem protiv Kanade (1:1), ali je sportski dan u Travniku dobio i ružan epilog nakon završetka utakmice.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka došlo je do incidenta u kojem su, prema navodima medija, navijači hrvatske nacionalnosti koji žive u Bosni i Hercegovini napali pristalice „Zmajeva“, što je izazvalo kraći, ali intenzivan metež u gradu tokom proslave osvojenog boda.

Kako se dalje navodi, situacija je ubrzo eskalirala na ulicama, gde su se pojavile baklje i došlo je do dodatnog narušavanja reda, u trenutku kada su gradske saobraćajnice bile ispunjene automobilima sa zastavama Bosne i Hercegovine.

Policijske snage su brzo reagovale i sprečile veći sukob, nakon čega su se navijačke grupe razišle, a situacija je stavljena pod kontrolu.

U pojedinim sredinama, upravo zbog ovakvih tenzija i ranijih podela, već su donete odluke o ograničavanju ili zabrani javnih okupljanja tokom praćenja utakmica reprezentacije.

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Kanada BiH i pravilo od 5 sekundi Izvor: TV Arena sport/Screenshot