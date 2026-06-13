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Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) okrivila je danas navijače koji su stajali u holu stadiona za prazna mesta tokom utakmice Južne Koreje i Češke u Gvadalahari na Svetskom prvenstvu.

Ha-ha-ha... Da nije smešno - bilo bi tužno. Sada smo sve čuli od FIFA!

Južna Koreja je u petak ujutro pobedila Češku 2:1, u prvom kolu Grupe A, a tokom utakmice na stadionu kapaciteta 45.664 sedišta moglo se videti mnogo praznih mesta. FIFA je saopštila da su utakmici prisustvovala 44.985 navijača.

- Zvanične brojke posećenosti prikazuju broj skeniralih ulaznica i gledalaca prisutnih unutar stadiona, a ne vizuelne procene popunjenosti sedišta u bilo kom trenutku tokom utakmice - saopštila je FIFA i dodala da blisko sarađuje sa zvaničnicima stadiona i timovima za prodaju ulaznica kako bi osigurala da su sve objavljene brojke zasnovane na proverenim operativnim podacima.

- Molimo vas da imate u vidu da se tokom utakmice u petak u Gvadalahari mogla videti nekolicina navijača kako stoje u hodnicima umesto da su ostali na svojim mestima tokom cele utakmice.

Za ovogodišnje Svetsko prvenstvo FIFA je naplaćivala rekordne cene karata za utakmice koje se igraju na 16 stadiona u SAD, Kanadi i Meksiku, zbog čega je dobila brojne kritike.

Koristila je dinamičko određivanje cena i u više navrata je povećavala cene otkako su ulaznice puštene u prodaju prošle jeseni.

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