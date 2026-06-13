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Reprezentacija Engleske uoči prvog meča na Svetskom prvenstvu protiv Hrvatske našla se u neočekivanom problemu koji im sigurno nije prijao u završnoj fazi priprema.

Prema pisanju brojnih britanskih medija, engleski tim je opljačkan neposredno pred put u Kanzas.

Lopovi su iz vozila koja su prevozila opremu ukrali kopačke, lopte namenjene za trening, kao i taktičke table koje je selektor Tuhel koristio za pripremu ekipe.

Tomas Tuhel Engleska Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Ben Whitley / PA Images / Profimedia, Action Foto Sport, Action Foto Sport / Alamy / Profimedia

Kako prenosi BBC, do incidenta je došlo provaljivanjem u transportna vozila, a u međuvremenu su dvojica osumnjičenih uhapšena, dok policija nastavlja istragu.

Englezi će zbog ovog incidenta privremeno morati da se snađu bez dela opreme i potraže zamenu, dok ih već u sredu od 22 časa očekuje premijerni duel na turniru protiv Hrvatske.

Nakon svega, ekipa će nastaviti pripreme i naredni trening zakazala je za nedelju.

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