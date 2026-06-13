ČUVENI SRBIN IZVEO HIMNU BOSNE NA MUNDIJALU: Fudbaleri je nisu pevali, poznat i razlog
Lepa uvertira za utakmicu u Torontu.
Bosna i Hercegovina je započela učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu utakmicom protiv Kanade u Torontu (1:1), a ceremonija pred meč privukla je posebnu pažnju.
Način izvođenja nacionalnih himna na Mundijalu privlači veliku pažnju.
Uoči početka susreta, himnu Bosne i Hercegovine izveo je violinista Aleksandar Gajić, srpski muzičar koji već godinama živi i radi u Torontu. Gajić je nastupio na centru terena, na improvizovanoj platformi, kao jedan od istaknutih violinista u tom gradu.
Ko je Aleksandar Gajić?
Ovaj vrsni muzičar bio je član Beogradske filharmonije, školovao se u Londonu, a tokom karijere sarađivao je i sa Goranom Bregovićem, kao i na filmskoj muzici, uključujući kultni filma - "Belo odelo".
Himna nema reči
Fudbaleri Bosne i Hercegovine nisu pevali himnu tokom izvođenja, što je kod dela publike izazvalo pitanja. Međutim, razlog je jednostavan - zvanična himna zemlje nema tekst.
Aktulena himna Bosne i Hercegovine koristi se od kraja 1999. godine, kada je odluku o njenom usvajanju doneo tadašnji visoki predstavnik u BiH.
Dakle, izvodi se isključivo instrumentalna verzija kompozicije "Intermezzo" autora Dušana Šestića.
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