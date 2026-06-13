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Lepa uvertira za utakmicu u Torontu.

Bosna i Hercegovina je započela učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu utakmicom protiv Kanade u Torontu (1:1), a ceremonija pred meč privukla je posebnu pažnju.

Način izvođenja nacionalnih himna na Mundijalu privlači veliku pažnju.

Uoči početka susreta, himnu Bosne i Hercegovine izveo je violinista Aleksandar Gajić, srpski muzičar koji već godinama živi i radi u Torontu. Gajić je nastupio na centru terena, na improvizovanoj platformi, kao jedan od istaknutih violinista u tom gradu.

Ko je Aleksandar Gajić?

Ovaj vrsni muzičar bio je član Beogradske filharmonije, školovao se u Londonu, a tokom karijere sarađivao je i sa Goranom Bregovićem, kao i na filmskoj muzici, uključujući kultni filma - "Belo odelo".

Himna nema reči

Fudbaleri Bosne i Hercegovine nisu pevali himnu tokom izvođenja, što je kod dela publike izazvalo pitanja. Međutim, razlog je jednostavan - zvanična himna zemlje nema tekst.

1/10 Vidi galeriju Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aktulena himna Bosne i Hercegovine koristi se od kraja 1999. godine, kada je odluku o njenom usvajanju doneo tadašnji visoki predstavnik u BiH.

Dakle, izvodi se isključivo instrumentalna verzija kompozicije "Intermezzo" autora Dušana Šestića.

1/5 Vidi galeriju Navijači BiH u Torontu Foto: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

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