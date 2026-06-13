Slušaj vest

Derek Kornelijus je jedan od onih fudbalera čija karijera deluje kao “od amatera do vrha”, a sve je zapravo počelo u Srbiji – u Ivanjici.

Stigao je kao vrlo mlad igrač iz Kanade, bez ozbiljnog profesionalnog iskustva i bez statusa formiranog štopera.

Pre Javora je igrao u nižim ligama Nemačke, a u suštini nije imao klasičan put kroz akademije i profesionalni fudbal kakav imaju većina igrača na visokom nivou. Tek dolaskom u FK Javor Ivanjica 2017. godine počinje njegova prava profesionalna priča.

1/6 Vidi galeriju Derek Kornelijus Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Zanimljivo je da u početku nije ni bio profilisan kao štoper u modernom smislu – tek u Ivanjici se “preformatirao” u centralnog defanzivca. Tamo je prošao kroz ozbiljnu školu seniorske igre: tvrdi srpski fudbal, borba za svaki bod i taktički zahtevne utakmice koje su ga brzo očvrsnule.

U Javoru je prvo dobijao šansu postepeno, ali je vrlo brzo pokazao fizičku snagu, dobar osećaj za duel i disciplinu u odbrani. Već u drugoj sezoni postao je standardan prvotimac i jedan od ključnih igrača zadnje linije. Upravo tu je izgradio reputaciju pouzdanog, “tihog” štopera koji ne privlači pažnju, ali radi posao.

Poseban detalj iz tog perioda je da je u Ivanjici doživeo i prve ozbiljne utakmice protiv najvećih srpskih klubova, što ga je dodatno podiglo kao igrača. Upravo ta izloženost je bila odskočna daska za dalji transfer u MLS ligu, gde je otišao kao slobodan igrač.

Nakon Srbije, njegova karijera ide uzlazno: Vankuver, zatim evropski transferi i na kraju dolazak u ozbiljne evropske klubove i reprezentativni status u Kanadi...

Suština njegove priče je da nije “rođen kao gotov igrač”, nego da je u Ivanjici zapravo naučio kako se igra seniorski, profesionalni fudbal – i tu je od napadačkih/različitih uloga i neiskustva postao pravi, moderan štoper.