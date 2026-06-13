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Uvek ostane žal kad vodite do desetak minuta prije kraja, ali imali su i oni šansi i mislim da je rezultat realan, rekao je selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez posle remija protiv Kanade (1:1) na startu Mundijala.

"Imamo još dve utakmice, pokušaćemo da pobedimo i videćemo kako će da ispadne, ali ovo je zadovoljavajući bod", rekao je Barbarez.

Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nedovoljno oporavljeni kapiten Edin Džeko nije odigrao ni minut, prvi gol u dresu reprezentacije postigao je Jovo Lukić, a navijači žale za "zicerom" Ermedina Demirovića...

"Svi momci su dali sve od sebe, za svakog imamo ideju, zato su tu i svi vraćaju na pravi način", istakao je Barbarez.

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Rade Bogdanović o promašaju Demirovića Izvor: Radio-televizija Srbije