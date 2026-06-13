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Bivši nemački reprezentativac i osvajač Mundijala 2014. godine, Bastijan Švajnštajger, javno je kritikovao promene uvedene na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Prateći uživo utakmicu između Bosne i Hercegovine i Kanade, Švajnštajger je ostao zbunjen novim formatom takmičenja. Pre svega mu je zasmetalo to što je meč praktično podeljen na četvrtine, sa pauzama na polovini oba poluvremena koje služe za osveženje fudbalera, ali i za emitovanje televizijskih reklama.

"To me je malo nerviralo, te pauze za vodu! Nije ovde 40 stepeni i vlažnost vazduha 100 odsto. A oni onda prave pauzu. Ako je ovde 50 stepeni, onda su pauze naravno potrebne. Prilično je upitno pravilo kada je vreme zapravo dobro za fudbal", rekao je on u TV prenosu sa utakmice Bosna i Hercegovina - Kanada, na kojoj je heroj postao Jovo Lukić.

1/12 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger 2025 Foto: Printskrin/Instagram

Pored zamerki na preduge pauze i reklame, Švajnštajgeru je neshvatljiva bila još jedna novina na Mundijalu.

Čuveni Nemac javno se zapitao zbog čega se teren dodatno prska vodom i natapa usred poluvremena, dok utakmica još uvek traje.

"A ono što je još presudno: prskaju teren! To menja sve pomalo. Lopta onda klizi brže. Moraš kao igrač ponovo da se prilagodiš. Par minuta ranije lopta možda nije išla tako brzo. A posle te pauze ona je opet jako brza. Primetio sam da su dodavanja posle tih pauza sa vodom bila nesigurna. Mislim da ta ideja nije dobra, zašto toliko natapaju teren?", kazao je Švajnštajger kraj svoje koleginice Ester Sedlaček.