AMERIKA DEKLASIRALA PARAGVAJ, SELEKTOR LJUT KAO RIS: "Postoje stvari koje moramo da..."
"Na Svetskom prvenstvu morate da ostavite emocije po strani. Ono što je važno - donošenje odluka, koncentracija, detalji. SAD su pobedile zasluženo i jasno. Nadmašili su nas taktički, tehnički i fizički", rekao je Alfaro, preneli su britanski mediji.
Fudbaleri Paragvaja izgubili su danas od selekcije SAD 1:4, u prvom kolu Grupe D na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Paragvaj se prvi put posle 16 godina plasirao na Mundijal, a selektor je rekao da je današnji poraz istakao jaz koji ekipa mora da smanji kako bi se takmičila na najvišem nivou.
"Postoje nivoi gde odbrambena organizacija, odlučnost i trud nisu dovoljni. Postoje stvari koje moramo da uvedemo i shvatimo da su neophodne ako želimo da napredujemo u ovom takmičenju", naveo je 63-godišnji argentinski trener.
On je ocenio da ekipa i pored poraza ima šanse da se plasira u nokaut fazu.
"Moramo da se koncentrišemo na osvajanje bodova potrebnih za plasman. Danas je za nas počelo Svetsko prvenstvo, nije se danas završilo", dodao je Alfaro.
U drugom kolu Paragvaj će 20. juna igrati protiv Turske, a šest dana kasnije protiv Australije.
"Sve dok nam je ostao i jedan minut, nastavićemo da se borimo da se plasiramo dalje", naveo je Alfaro.