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"Na Svetskom prvenstvu morate da ostavite emocije po strani. Ono što je važno - donošenje odluka, koncentracija, detalji. SAD su pobedile zasluženo i jasno. Nadmašili su nas taktički, tehnički i fizički", rekao je Alfaro, preneli su britanski mediji.

Fudbaleri Paragvaja izgubili su danas od selekcije SAD 1:4, u prvom kolu Grupe D na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Paragvaj se prvi put posle 16 godina plasirao na Mundijal, a selektor je rekao da je današnji poraz istakao jaz koji ekipa mora da smanji kako bi se takmičila na najvišem nivou.

"Postoje nivoi gde odbrambena organizacija, odlučnost i trud nisu dovoljni. Postoje stvari koje moramo da uvedemo i shvatimo da su neophodne ako želimo da napredujemo u ovom takmičenju", naveo je 63-godišnji argentinski trener.

1/6 Vidi galeriju Šakira na otvaranju Mundijala 2026. Foto: Wu Wei / Xinhua News / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je ocenio da ekipa i pored poraza ima šanse da se plasira u nokaut fazu.

"Moramo da se koncentrišemo na osvajanje bodova potrebnih za plasman. Danas je za nas počelo Svetsko prvenstvo, nije se danas završilo", dodao je Alfaro.

U drugom kolu Paragvaj će 20. juna igrati protiv Turske, a šest dana kasnije protiv Australije.