BOSANCI ĆE IZNEVEROVATI KADA ČUJU OVE ZLATANOVE REČI! Ibrahimovć je "iskasapio" prezime jednog fudbalera, dok je drugo izgovorio perfektno!
Američka publika Mundijal prati uz prenos na TV kanalu "Foks", gde spektakularni voditeljski trio čine Zlatan Ibrahimović, Tjeri Anri i Aleksi Lalas. Iako je pažnju javnosti već privukao snimak na kojem Zlatan i Anri pevaju hit Dubioze Kolektiv, to je bio samo uvod u niz zanimljivih situacija iz studija.
Prvo je bivši američki reprezentativac Aleksi Lalas na samom početku prenosa uživo nekome dobacio prilično vulgarne reči, a ubrzo nakon toga usledio je i šou u režiji Zlatana Ibrahimovića.
Kada je analizirao gol Bosne i Hercegovine postignut u 21. minutu, Ibrahimović se prilično namučio sa izgovorom imena Seada Kolašinca. Izgovor imena jednog od najiskusnijih bosanskohercegovačkih fudbalera zvučao je toliko specifično i neobično da je odmah postao hit među gledaocima.
"Nabačena lopta Seada Kola-siiii-nača i prvi gol Jova Lukića u nacionalnom timu", rekao je Zlatan koji očigledno nije baš znao kako se izgovara ime Seada Kolašinca.
Zlatan Ibrahimović je navukao gnev navijača Bosne i Hercegovine još pre samog početka Mundijala, i to zbog svog navijačkog izbora.
On je javno istakao da će na prvenstvu bodriti reprezentaciju Hrvatske, naglasivši da odatle vuče korene, dok selekciju Bosne i Hercegovine tom prilikom nije ni spomenuo.
"Biram grupu L. Tu je Engleska...", rekao je Ibrahimović citiravši sada već čuveni slogan "Vraća se kući": "Hm, da vidimo... Tu je i Hrvatska, a imam i neke korene iz Hrvatske, tako da navijam za njih na ovom turniru. Zatim imamo tu velike talente, pa da vidimo šta mogu da pokažu".