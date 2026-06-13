Slušaj vest

Američka publika Mundijal prati uz prenos na TV kanalu "Foks", gde spektakularni voditeljski trio čine Zlatan Ibrahimović, Tjeri Anri i Aleksi Lalas. Iako je pažnju javnosti već privukao snimak na kojem Zlatan i Anri pevaju hit Dubioze Kolektiv, to je bio samo uvod u niz zanimljivih situacija iz studija.

Prvo je bivši američki reprezentativac Aleksi Lalas na samom početku prenosa uživo nekome dobacio prilično vulgarne reči, a ubrzo nakon toga usledio je i šou u režiji Zlatana Ibrahimovića.

Zlatan Ibrahimović Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kada je analizirao gol Bosne i Hercegovine postignut u 21. minutu, Ibrahimović se prilično namučio sa izgovorom imena Seada Kolašinca. Izgovor imena jednog od najiskusnijih bosanskohercegovačkih fudbalera zvučao je toliko specifično i neobično da je odmah postao hit među gledaocima.

"Nabačena lopta Seada Kola-siiii-nača i prvi gol Jova Lukića u nacionalnom timu", rekao je Zlatan koji očigledno nije baš znao kako se izgovara ime Seada Kolašinca.

Zlatan Ibrahimović je navukao gnev navijača Bosne i Hercegovine još pre samog početka Mundijala, i to zbog svog navijačkog izbora.

On je javno istakao da će na prvenstvu bodriti reprezentaciju Hrvatske, naglasivši da odatle vuče korene, dok selekciju Bosne i Hercegovine tom prilikom nije ni spomenuo.

"Biram grupu L. Tu je Engleska...", rekao je Ibrahimović citiravši sada već čuveni slogan "Vraća se kući": "Hm, da vidimo... Tu je i Hrvatska, a imam i neke korene iz Hrvatske, tako da navijam za njih na ovom turniru. Zatim imamo tu velike talente, pa da vidimo šta mogu da pokažu".

Ne propustiteFIFA WC 2026BARBAREZ ZADOVOLJAN POSLE REMIJA: Probaćemo da pobedimo u druga dva meča
Sergej Barbarez
FIFA WC 2026HA-HA-HA! Oglasila se FIFA zbog praznih mesta na stadionu na Mundijalu: Opravdanja je URNEBESNO!
Đani Infantino
FIFA WC 2026OD JAVORA IZ IVANJICE DO ZVEZDE MUNDIJALA! Došao u Srbiju kao anonimus, a danas ceo svet priča o njemu: Čudesna životna priča
Derek Kornelijus
FIFA WC 2026ČUVENI SRBIN IZVEO HIMNU BOSNE NA MUNDIJALU: Fudbaleri je nisu pevali, poznat i razlog
Aleksandar Gajić
FIFA WC 2026HAOS! ŽESTOK SUKOB NAVIJAČA BOSNE I HRVATSKE: Letele baklje, jedan detalj sprečio krvoproliće (VIDEO)
BiH.jpg
FIFA WC 2026OPLJAČKANI ENGLEZI PRED MEČ SA HRVATSKOM! Ukradene im table sa taktikom, lopte, kopačke... Lopovi upali u vozila!
Tomas Tuhel

00:42
Zlatan o Murinju  Izvor: Arena sport 1 Premium