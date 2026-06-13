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Hrvatski fudbaler Nikola Vlašić rekao je da je uoči početka Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku mnogo mirniji nego što je bio pre četiri godine u Kataru i da se nada da će ekipa ponoviti rezultat iz 2022.

"Ispred mene je drugo Svetsko prvenstvo, nekako se osećam smirenije. Sve mi je ovo poznato, mnogo sam mirniji. Nadam se da možemo da ponovimo Katar, svi su zdravi i najvažnije je da tako ostane", rekao je Vlašić novinarima u Aleksandriji, prenela je Hina.

Hrvatska će prvu utakmicu na turniru igrati u sredu od 22 časa protiv Engleske u Arlingtonu.

"Faza obrane ;će imati važnu ulogu, imaju odlične individualce. Moramo da držimo liniju i da pazimo na prekide u kojima su opasni. Imamo analitičara koji svakome šalje video, zavisi od pozicije, dobro se pripremamo, to se ne dovodi u pitanje. Bićemo spremni", naveo je Vlašić.

Pripremni meč za Mundijal, Hrvatska - Belgija Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Bosnjakovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Belga / Sipa USA / Profimedia

Vlašić je svojevremeno igrao u Vest Hemu zajedno sa Deklanom Rajsom, jednim od ključnih igrača engleskog tima.

"Od prvog dana se videlo da je igrač svetske ;klase. Uvek sam mu govorio da može da igra gde hoće. Drago mi je da je došao na taj nivo, čujemo se i u kontaktu smo. Želim mu sve najbolje, osim protiv nas", rekao je on. Vlašić se prisetio turnira u Kataru pre četiri godine, posebno izvođenja jedanaesteraca protiv Japana i Brazila. "Volim taj osećaj, jesi ili nisi. Ako su penali znaš da si daleko dogurao", dodao je Vlašić.

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Luka Modrić i Alesandro Del Pjero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero