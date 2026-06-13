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Tursku fudbalsku reprezentaciju potresa ozbiljan skandal neposredno pred njihov prvi meč na Svetskom prvenstvu. Tek što se nacionalni tim vratio na mundijalsku scenu posle 24 godine čekanja, internetom je prostrujao snimak na kojem nekoliko turskih reprezentativaca puši na balkonu hotelske sobe.

Među njima je jasno prepoznat defanzivac Fenerbahčea Čaglar Sojundžu, koji je bio u društvu dvojice saigrača.

Španija - Turska Foto: Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia

Turska je voljom žreba smeštena je u grupu D sa domaćinom SAD, Paragvajem i Australijom. Upravo protiv Australijanaca igraju svoj prvi meč, koji je na programu u nedelju ujutru u 6 sati po našem vremenu.

Navijači u Turskoj su besni i ogorčeni. Video je u rekordnom roku postao viralan i izazvao lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a situaciju dodatno podgrevaju spekulacije da fudbaleri nisu konzumirali obične cigarete, već marihuanu.

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