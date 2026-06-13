Slušaj vest

"Svi smo navikli da se na Svetsko prvenstvo teže dolazi, proširenjem su neke ekipa imale lakši put. Videćemo na kraju. O Engleskoj ne treba trošiti previše reči, Gana je bila najjača u četvrtom šeširu, a Panama je nepoznanica. Grupa je teška, ali mi dolazimo s reputacijom", rekao je Pašalić novinarima u Aleksandriji, prenela je Hina.

Pašalić je prošao kroz sve reprezentativne selekcije, a za A tim debitovao je 2014. godine u utakmici protiv Kipra. Do sada je odigrao 85 utakmica i postigao 12 golova. ; On drugi put igra na Svetskom prvenstvu, a osvojio je bronzu pre četiri godine u Kataru.

1/5 Vidi galeriju Pripremni meč za Mundijal, Hrvatska - Belgija Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Bosnjakovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Belga / Sipa USA / Profimedia

"Imamo dobar spoj iskustva i mladosti, mladi su iskoristili priliku i nametnuli se. Siguran sam da možemo da ponovimo rezultate iz prošlosti", naveo je Pašalić. On je prokomentarisao najavu selektora Zlatka Dalića da na Svetskom prvenstvu sprema dva sistema igre. "Većina igrača je navikla na promene, u modrenom fudbalu treneri su skloni da imaju više opcija. Mi smo godinama igrali sa četiri igrača u zadnjoj liniji, sada imamo opciju i s tri igrača. U nekim utakmicama je izgledalo ;dobro, ;u nekima malo manje", dodao je Pašalić.

Hrvatska će prvu utakmicu na turniru igrati u sredu od 22 časa protiv Engleske u Arlingtonu, a Pašalić je rekao da će odbrana njegove ekipe biti ključna. "Ključna će biti faza obrane, da smo kompaktni, da se branimo, ne sme biti preveliki razmak između obrane i napada. Imamo kvalitet kada smo u posedu i uvek možemo nešto da napravimo u napadu", ocenio je on. Pašalić je naveo da je gledao otvaranje turnira i prvo poluvreme utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade. "Pogledao sam otvaranje i prvo poluvreme BiH, rano je da se prosudi. Ekipe su oprezne, otvaranje je prvenstva, važno je da ne izgubiš prvu utakmicu", rekao je on. Ocenio je da su ekipe hrvatske reprezentacije sa prošlog i ovog Mundijala "tu negde po kvalitetu".

"Teško je najaviti uspeh iz Dohe, a težimo tome", rekao je Pašalić.