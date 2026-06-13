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Tridesetčetvorogodišnji napadač i dalje se oporavlja od povrede lista i još nije započeo pun trenažni proces sa ekipom.

Anćeloti je izjavio da se očekuje da se Nejmar priključi treninzima reprezentacije naredne sedmice, zbog čega je pod znakom pitanja i njegov nastup u drugom meču grupne faze protiv Haitija, koji se igra 20. juna.

"Nejmar naporno radi kako bi se što pre oporavio. Očekujemo da će se sledeće nedelje vratiti u grupu. Kada pozovemo Nejmara, ne računamo samo na njegov nesporni kvalitet, već i na iskustvo i primer koji može da pruži mlađim igračima", rekao je Ančeloti.

1/8 Vidi galeriju Reprezentacija Brazila - Nejmar Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Nejmar nije nastupao za Brazil od 2023. godine zbog problema sa povredama, ali je ipak dobio mesto u timu za Mundijal ispred napadača Čelsija Žoaa Pedra i fudbalera Totenhema Rišarlisona.

Sa 79 golova na 128 utakmica, Nejmar je najbolji strelac u istoriji reprezentacije Brazila, pošto je nadmašio rekord legendarnog Pelea, koji je postigao 77 pogodaka.

Fudbaler Santosa mogao bi da nastupi na svom četvrtom Svetskom prvenstvu, nakon što je prethodno predstavljao Brazil na turnirima 2014, 2018. i 2022. godine.

Brazil će grupnu fazu završiti utakmicom protiv Škotske 24. juna.

(Beta)