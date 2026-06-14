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Reprezentativac BiH Jovo Lukić protiv Kanade je postigao svoj prvenac u dresu "zmajeva" koji je doneo bod njegovom timu, u partiji koja je ispisala istoriju u poslednjoj mundijalskoj deceniji.

Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaler rođen u Šapcu je dobio svih devet vazdušnih duela na tom susretu, što je statistika sa kojom niko ne može da se pohvali, a da je igrao na prethodna tri Svetska prvenstva.

Salif Sane je 2018. imao osam u nizu bez izgubljenog, dok je u Rusiji Jusuf Poulsen brojao do sedam.

Da čitava stvar bude impresivnija, Lukić je osam od devet duela dobio unutar prvih 45 minuta.

Napadač ekipe Sergeja Barbareza nije jedini koji je statistički, kao i na druge načine, impresionirao prethodne večeri, te noći.

Kris Ričards, koji brani boje SAD i ekipe Kristal Palasa, je u pobedi nad Paragvajem pokušao i uspešno realizovao čak 83 dodavanja.

To je najveći broj pasova bez greške još od Mundijala 1966. godine...

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