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Nekadašnjem fudbaleru Arsenala odbijen je zahtev za vizu, zbog čega neće moći da nastupi za reprezentaciju Gane u prvom meču Svetskog prvenstva protiv Paname, koji se igra u sredu u Torontu.

Parti (32) se u Velikoj Britaniji izjasnio da nije kriv po sedam tačaka optužnice za silovanje i jednoj za seksualni napad. Optužbe se odnose na navodne incidente između 2020. i 2022. godine, a uključuju četiri različite žene. Suđenje je zakazano za narednu godinu.

U saopštenju vlade Gane navodi se da su u toku diplomatski razgovori sa kanadskim zvaničnicima kako bi odluka bila preispitana.

"Odluka je, prema našim saznanjima, zasnovana na krivičnom postupku koji je u toku u Ujedinjenom Kraljevstvu, a koji nije rezultirao osuđujućom presudom. Vlada Gane potvrđuje svoju privrženost osnovnom pravnom principu pretpostavke nevinosti, jednom od temelja pravde", navodi se u saopštenju, a prenosi Bi Bi Si (BBC).

Dodaje se da će vlada "istražiti i iskoristiti sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva kako bi se obezbedilo potpuno i pravično razmatranje svih činjenica".

Prema pravilima za ulazak u Kanadu, osobe koje su počinile ili su osuđene za krivično delo mogu biti proglašene neprihvatljivim za ulazak u zemlju.

Parti se trenutno nalazi u kampu reprezentacije Gane u Bostonu. Zvaničnik američke Carinske i granične službe potvrdio je da su američke vlasti upoznate sa sudskim postupkom protiv fudbalera, ali da mu je ulazak u SAD odobren jer nije osuđen ni za jedno krivično delo.

Selektor Gane, portugalski stručnjak Karlos Keiroš, ranije je izjavio da nema dilemu oko uvrštavanja Partija u sastav za Svetsko prvenstvo.

Parti je ovog leta prešao u Viljareal nakon što mu je istekao ugovor sa Arsenalom.

Gana će 23. juna igrati protiv Englenske, a četiri dana kasnije protiv Hrvatske, utakmice na kojima bi Parti mogao da nastupi.

Reprezentacija Gane mogla bi ponovo da igra u Kanadi u nokaut fazi takmičenja ukoliko kao drugoplasirana završi takmičenje u Grupi L.

(Beta)

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