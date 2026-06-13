“Da li me je strah utakmice protiv Maroka? Da, ali ponavljam, strah je neophodan u životu. Bez straha, lav postaje mačka. Strah je ključan za očuvanje života. Uvek morate biti oprezni kako bi vaš tim mogao da pruži svoj maksimum. Ali ja sam po prirodi optimista. Uveren sam da smo spremni da odigramo veliku utakmicu i da ostvarimo izuzetno Svetsko prvenstvo. Maroko je veoma snažna reprezentacija, sa igračima velikog kvaliteta, od kojih mnogi veoma uspešno nastupaju u Evropi. Imamo veliko poštovanje prema toj ekipi. Mislim da će to biti veoma zanimljiv meč za gledanje. Moramo biti veoma pažljivi u defanzivi i snažni u prekidima, jer upravo tu leži jedna od naših najvećih prednosti. U modernom fudbalu više ne postoje male reprezentacije. Maroko je jedan od najboljih timova Afrike. Da li su bili finalisti ili šampioni Afričkog kupa nacija, ne želim previše da ulazim u tu temu, ali mogu da kažem da je to veoma dobro pripremljena i veoma jaka ekipa“, rekao je Anćeloti.