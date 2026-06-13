GOLMAN ARSENALA VERUJE U "CRVENU FURIJU": Španija može daleko na Mundijalu
"Grupa je veoma srećna i jedva čeka početak takmičenja. Daćemo sve od sebe da pobedimo u prvoj utakmici, koja je veoma važna", rekao je Raja u razgovoru sa novinarima uoči premijernog meča protiv Zelenortskih ostrva, a prenela španska Marka.
Čuvar mreže Arsenala osvrnuo se i na veliku konkurenciju među španskim golmanima, naglasivši da rivalitet sa Unaijem Simonom i Huanom Garsijom koristi celoj reprezentaciji.
"Teramo jedni druge da budemo bolji i otežamo posao selektoru. Ko god bude branio daće maksimum, a oni koji ne budu igrali pomoći će ekipi na svaki način", rekao je Raja.
Na pitanje da li ga mediji često zanemaruju jer nastupa u Premijer ligi, Raja je odgovorio da ga takve rasprave ne opterećuju.
"Možda da, možda ne. Normalno je da mediji vode takve debate. Moj posao je da napredujem i da što bolje predstavljam svoju zemlju. Debata je za vas, a ja pokušavam da otežam posao selektoru", istakao je španski golman.
Govoreći o ambicijama na Mundijalu, Raja je poručio da evropski šampion ne sme da se opusti.
"Znamo da smo prvaci Evrope, ali i da postoji mnogo veoma jakih reprezentacija. Moramo da idemo utakmicu po utakmicu i fokusiramo se na ono što možemo da kontrolišemo. Videćemo dokle možemo da stignemo", rekao je on.
Raja je posebno pohvalio mladog Huana Garsiju, koji je ovog leta stigao u Barselonu.
"Odnos sa njim je fantastičan. Uvek je nasmejan i spreman za rad. Imao je neverovatnu sezonu i privilegija je raditi sa njim", naveo je golman Arsenala.
Na pitanje da li je ikada razmišljao da nastupa za Englesku, gde godinama živi i igra, Raja je bio jasan.
"Nikada mi to nije palo na pamet. Osećam se kao Španac i oduvek sam želeo da predstavljam Španiju. Bez obzira na to koliko dugo živim u Engleskoj, uvek sam se osećao kao Španac", rekao je Raja.
On je dodao da se fizički oseća odlično i da je spreman za izazove koji očekuju reprezentaciju na Svetskom prvenstvu.
"San je biti ovde. Ovo mi je drugo Svetsko prvenstvo i poštovaću svaku odluku selektora. Igrao ili ne, biću uz ekipu", zaključio je Raja.
(Beta)