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"Grupa je veoma srećna i jedva čeka početak takmičenja. Daćemo sve od sebe da pobedimo u prvoj utakmici, koja je veoma važna", rekao je Raja u razgovoru sa novinarima uoči premijernog meča protiv Zelenortskih ostrva, a prenela španska Marka.

Čuvar mreže Arsenala osvrnuo se i na veliku konkurenciju među španskim golmanima, naglasivši da rivalitet sa Unaijem Simonom i Huanom Garsijom koristi celoj reprezentaciji.

"Teramo jedni druge da budemo bolji i otežamo posao selektoru. Ko god bude branio daće maksimum, a oni koji ne budu igrali pomoći će ekipi na svaki način", rekao je Raja.

Na pitanje da li ga mediji često zanemaruju jer nastupa u Premijer ligi, Raja je odgovorio da ga takve rasprave ne opterećuju.

"Možda da, možda ne. Normalno je da mediji vode takve debate. Moj posao je da napredujem i da što bolje predstavljam svoju zemlju. Debata je za vas, a ja pokušavam da otežam posao selektoru", istakao je španski golman.

Govoreći o ambicijama na Mundijalu, Raja je poručio da evropski šampion ne sme da se opusti.

"Znamo da smo prvaci Evrope, ali i da postoji mnogo veoma jakih reprezentacija. Moramo da idemo utakmicu po utakmicu i fokusiramo se na ono što možemo da kontrolišemo. Videćemo dokle možemo da stignemo", rekao je on.

Raja je posebno pohvalio mladog Huana Garsiju, koji je ovog leta stigao u Barselonu.

"Odnos sa njim je fantastičan. Uvek je nasmejan i spreman za rad. Imao je neverovatnu sezonu i privilegija je raditi sa njim", naveo je golman Arsenala.

Na pitanje da li je ikada razmišljao da nastupa za Englesku, gde godinama živi i igra, Raja je bio jasan.

"Nikada mi to nije palo na pamet. Osećam se kao Španac i oduvek sam želeo da predstavljam Španiju. Bez obzira na to koliko dugo živim u Engleskoj, uvek sam se osećao kao Španac", rekao je Raja.

On je dodao da se fizički oseća odlično i da je spreman za izazove koji očekuju reprezentaciju na Svetskom prvenstvu.

"San je biti ovde. Ovo mi je drugo Svetsko prvenstvo i poštovaću svaku odluku selektora. Igrao ili ne, biću uz ekipu", zaključio je Raja.

(Beta)