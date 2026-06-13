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Sivi „Tojota“ automobil sa kalifornijskim registarskim tablicama stajao je na parkingu nekoliko dana pre nego što su ljudi primetili jak neprijatan miris koji dopire iz vozila.

1/5 Vidi galeriju Tokom Svetskog prvenstva u fudbalu u Meksiku, pronađen je mrtav muškarac u parkiranom vozilu u blizini stadiona Kalijente u Tijuani Foto: Guillermo Arias / AFP / Profimedia

Policija i forenzički timovi stigli su na lice mesta, otvorili vozilo i u prtljažniku pronašli telo u poodmakloj fazi raspadanja. Prema rečima istražitelja, na telu su postojali znaci nasilja.

Incident se dogodio dok se reprezentacija Irana pripremala za svoje utakmice u blizini stadiona u okviru turnira. Temperature u ovoj oblasti su proteklih dana bile visoke, što je moglo da ubrza proces raspadanja.

Tihuana je već duže vreme među oblastima sa visokom stopom kriminala i nasilnih delikata. Lokalni zvaničnici nastavljaju istragu o ovom slučaju.

Podsetimo Meksiko je jedan od domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu koje upravo u toku.