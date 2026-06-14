Brazil je došao do izjednačenja protiv Maroka zahvaljujući Vinisijusu, koji je postigao prelep gol. Ne propustite video!
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VINIGOL POCEPAO MREŽU! Golčina za TV špice! (VIDEO)
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Nije Brazil dobro započeo duel grupe "C" na Mundijalu protiv Maroka, ali na svu sreću u timu ima Vinisijusa!
Poveli su Marokanci i bili bolji rival, međutim, tada se pojavio Vinisijus koji je prelepim golom iskosa sa desne strane anulirao bledo izdanje Brazilaca u Nju Džerziju.
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