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Nije Brazil dobro započeo duel grupe "C" na Mundijalu protiv Maroka, ali na svu sreću u timu ima Vinisijusa!

Poveli su Marokanci i bili bolji rival, međutim, tada se pojavio Vinisijus koji je prelepim golom iskosa sa desne strane anulirao bledo izdanje Brazilaca u Nju Džerziju.

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