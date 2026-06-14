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Australija je povela protiv Turske u prvom kolu Svetskog prvenstva, a pogodak za 1:0 postigao je mladi napadač Irankunda, koji je iskoristio brzu tranziciju svog tima i šokirao favorizovane Turke.

Australijanci su izveli munjevitu kontru, a Irankunda je u završnici akcije pokazao smirenost i preciznim udarcem savladao protivničkog golmana, za veliko slavlje na klupi i tribinama.

Turska je od starta imala veći posed i kontrolu lopte, ali nije uspela da pronađe put do mreže, dok Australija iz jedne od prvih ozbiljnijih prilika dolazi do prednosti.

Meč je od velikog značaja za obe selekcije u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja, posebno nakon što je u grupi ranije Amerika upisala ubedljivu pobedu nad Paragvajem.