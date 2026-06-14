Slušaj vest

Australija je povela protiv Turske u prvom kolu Svetskog prvenstva, a pogodak za 1:0 postigao je mladi napadač Irankunda, koji je iskoristio brzu tranziciju svog tima i šokirao favorizovane Turke.

Australijanci su izveli munjevitu kontru, a Irankunda je u završnici akcije pokazao smirenost i preciznim udarcem savladao protivničkog golmana, za veliko slavlje na klupi i tribinama.

Turska je od starta imala veći posed i kontrolu lopte, ali nije uspela da pronađe put do mreže, dok Australija iz jedne od prvih ozbiljnijih prilika dolazi do prednosti.

Meč je od velikog značaja za obe selekcije u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja, posebno nakon što je u grupi ranije Amerika upisala ubedljivu pobedu nad Paragvajem.

Ne propustiteFIFA WC 2026AUSTRALIJA - TURSKA: Turci u ozbiljnom problemu, "kenguri" vode na poluvremenu! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Australije
FIFA WC 2026HEROJ BOSNE SRPSKOG POREKLA UŠAO U ISTORIJU MUNDIJALA: Neverovatna statistika strelca gola za Zmajeve!
profimedia-1109787587.jpg
FIFA WC 2026ŠKOTSKA JEDVA PREŽIVELA! Pobedi se u zube ne gleda, Haiti pokazao da je tvrd orah - bili su blizu senzacije u Bostonu!
profimedia-1110033090.jpg
FIFA WC 2026AMERIKA DEKLASIRALA PARAGVAJ, SELEKTOR LJUT KAO RIS: "Postoje stvari koje moramo da..."
profimedia-1109806243.jpg

00:16
Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir